В эфире радиостанции "Судного дня" прозвучало слово "нищенка"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, также известная как радио "Судного дня", передала в эфир слово "нищенка", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

Слово прозвучало 8 февраля в 12:47 по московскому времени. Передача была зафиксирована на фоне привычного монотонного сигнала.

Ранее на радиостанции можно было услышать слово "доярокайф". В другой день УВБ-76 передала сразу 12 сообщений – "мюоносвод", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "дымозюзя", "анусокеб", "централ", "котовоин" и "комплектный".

Кроме того, в эфире звучали такие слова, как "вьюнопень" и "анжу". Позже было зафиксировано послание "судьбина".