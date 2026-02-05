Форма поиска по сайту

05 февраля, 13:50

Технологии

Радиостанция "Судного дня" предала два сообщения во время переговоров в Абу-Даби

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала два новых сообщения во второй день переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первая шифровка со словами "вьюнопень" и "анжу" была передана в 11:38 по московскому времени. Далее в 13:06 прозвучало послание "судьбина".

До этого радиостанция выходила в эфир 4 февраля. Тогда в 15:41 по московскому времени можно было услышать слово "доярокайф".

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины начался в Абу-Даби 4 февраля и продолжился 5-го числа. В ходе первой встречи стороны сделали акцент на конкретных шагах и практических решениях.

Как указали СМИ, повестка второй встречи затронет экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

Второй раунд переговоров России, Украины и США состоится в Абу-Даби 5 февраля

