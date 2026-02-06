Форма поиска по сайту

06 февраля, 14:26

Город

Посетители "Биокластера" на ВДНХ высоко оценили павильон "Пчеловодство"

Фото: vdnh.ru

Павильон № 28 "Пчеловодство" "Биокластера" на ВДНХ, который открылся в декабре 2025 года, обрел популярность среди москвичей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Там появилась первая в стране энтомологическая лаборатория. Также для посетителей доступна интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" о жизни самых разных насекомых. Экспозиция рассказывает об их роли в окружающем мире, разнообразии видов и взаимодействии с человеком. Узнать все это гости могут при помощи игр, микроскопов, интерактивных экранов, звуков и запахов.

С момента открытия на выставке побывали уже более 3 тысяч человек, многие из которых даже оставили свое мнение в книге отзывов. Они поблагодарили экскурсоводов за интересные рассказы и ответы на вопросы, а также оценили сам павильон, отметив множество интерактивных элементов.

Упоминали посетители и Дэниала Юркевича – самого молодого научного сотрудника Биомузея, который принимал участие в создании пространства. Теперь он проводит там как экскурсии, так и практические занятия.

Очень довольны экспозицией дети, так как изучать насекомых им гораздо интереснее с играми и интерактивными экранами. Обычно люди думают, что такие выставки выглядят более строго и переполнены недоступными экспонатами, макетами и витринами. Но в Биокластере иначе – все вокруг там дарит незабываемые впечатления. Инновационные решения помогают лучше запоминать информацию и преподносят детям науку максимально понятно. С этим помогают ассоциации и воспоминания, которые возникают во время экскурсии.

Также музей запоминается своими экспонатами – их там более 2 тысяч. Они представляют собой документы, образцы растений, засушенных насекомых и разнообразное оборудование. Каждый объект подписан, узнать о нем больше помогают и мультимедийные пояснения. Рассмотреть их со всех сторон можно с помощью увеличительных приборов и микроскопов. Таким образом предметы становятся учебной базой для учеников школ и остальных гостей.

Ранее стало известно, что 120 тысяч столичных школьников и студентов колледжей побывали на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ. В рамках выставки дети могли посетить бесплатные экскурсии, которые адаптировали под их возраст.

Раздел "Новая Москва" показывал изменения города начиная с 1917 года, а раздел "Москва и москвичи" рассказывал о знаменитых жителях столицы, среди которых Николай Зелинский и Константин Станиславский.

