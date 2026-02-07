Форма поиска по сайту

07 февраля, 14:37

Политика

Захарова заявила, что РФ будет бороться с попытками фальсификации истории

Фото: mid.ru

Россия будет продолжать борьбу с попытками фальсификации истории и искажением правды о Второй мировой войне. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, методы борьбы включают в себя распространение достоверной информации и консолидацию сторонников.

Захарова напомнила, что Европарламент принял ревизионистские резолюции о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны. Таким образом были уравнены СССР и Третий рейх, что противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН и подрывает основы послевоенного мироустройства.

При этом, отметила официальный представитель МИД, европейцы не останавливаются "ни перед чем". Например, "Обсерватория по преподаванию истории" при Совете Европы украинизирует то, что осталось в учебниках о роли России в мире. В итоге, дети в школах там получают недостоверную информацию.

Ранее Захарова назвала чудовищными слова главы главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран. Она подчеркнула, что в России хорошо знают историю и помнят, сколько раз и кто нападал.

