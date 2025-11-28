Форма поиска по сайту

28 ноября, 12:36

Политика

Захарова назвала чудовищными слова Каллас о якобы нападении РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными слова главы главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.

"Периодически вынуждены это комментировать <…> выпады Каи Каллас про то, что якобы Россия за последние 100 лет напала на 19 стран, а на некоторые по 3–4 раза, не комментировать это нельзя, потому что такие заявления повергли в шок наших граждан", – сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в России хорошо знают историю и помнят, сколько раз и кто нападал.

"Мы помним Великую Отечественную войну, мы помним Вторую мировую войну. Мы помним, какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались", – добавила она.

Официальный представитель министерства, комментируя данное заявление, также попросила вызвать санитаров для Каллас. Помимо этого, дипломат призвала главу евродипломатии рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.

Между тем, по информации СМИ, госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч с Каллас, касающихся вопросов украинского урегулирования. Администрация американского президента Дональда Трампа игнорирует Каллас из-за ее сложных отношений с нынешними властями США.

