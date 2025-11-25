Politico: Рубио отказывается от двусторонних встреч с Каллас по Украине

Фото: ТАСС/AP/Mandel Ngan/Omar Havana

Госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каей Каллас, касающихся вопросов украинского урегулирования. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

По данным европейских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа игнорирует Каллас из-за ее сложных отношений с нынешними властями США.

В материале подчеркивается, что даже самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа отказывается проводить с ней встречи.

Ранее Каллас заявила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет. По ее мнению, есть реалистичный и пессимистичный варианты развития событий. Последний предполагает уступки территорий со стороны Украины.

При этом Каллас выразила сожаление, что усилия по достижению мира, в том числе действия Трампа, не принесли результатов.