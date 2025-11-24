США могут провести отдельную встречу с Россией по Украине

Фото: depositphotos/borjomi88

Делегация США рассчитывает провести отдельную встречу с представителями России по вопросу урегулирования на Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Подробности о месте и дате возможной встречи делегаций России и Соединенных Штатов не приводятся.

Накануне, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта благодаря существенному прогрессу по американскому мирному плану.

Указанный документ содержит 28 пунктов. Среди них – снятие санкций с России, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии.

При этом Евросоюз обнародовал свой дополненный мирный план по урегулированию украинского конфликта. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также в документе есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.