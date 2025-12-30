Форма поиска по сайту

30 декабря, 18:18

Общество
Эксперт Халилов: ключи в кармане нанесут серьезную травму при катании на тюбинге

Эксперт рассказал правила безопасности при катании на тюбингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Катание на тюбинге вдвоем и со связкой ключей в кармане может закончиться серьезной травмой. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов.

Он напомнил, что при нарушении правил безопасности тюбинг становится неуправляемым и может набрать очень высокую скорость. В связи с этим эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных горках. Также нужно выбрать место, где на пути движения не будет столбов, деревьев, кустарников, труб, заборов и других препятствий, в которые есть риск врезаться.

Кроме этого, рядом не должно быть водоемов. Выезжая на лед, можно попасть в полынью или, вылезая из тюбинга, провалиться.
Эд Халилов
эксперт по безопасности и выживанию

Но даже на подготовленных трассах важно соблюдать меры безопасности, в частности – очередность. В противном случае избежать столкновения на большой скорости не получится, предупредил эксперт.

"Также лучше кататься поодиночке, потому что, если тюбинг перевернется, люди могут покалечить друг друга", – предупредил Халилов.

Кроме того, нельзя брать с собой лишние предметы, например палки, так как на скорости они могут нанести травму. По той же причине необходимо проверять, чтобы в карманах не было острых предметов: например ручек, карандашей или ключей, отметил специалист.

Особенно опасно кататься, привязав тюбинг веревкой к машине. Из-за встречного движения или торможения "ватрушка" вместе с людьми окажется под колесами автомобиля, предупредил Халилов.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как избежать пожара в квартире во время новогодних праздников. По его словам, причиной возгораний часто становятся неисправные гирлянды. От использования такого украшения важно сразу отказаться, подчеркнул эксперт.

Трошина Любовь

обществобезопасностьпраздникиэксклюзив

