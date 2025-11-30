Форма поиска по сайту

30 ноября, 08:30

Истории
Турэксперт Васильева назвала самые необычные зимние развлечения в России

Погрузиться под лед и прокатиться в упряжке: необычные зимние развлечения в России

Зима в наших широтах длинная, поэтому приходится придумывать, как себя развлекать в ожидании весны. Коньки и сноуборд – это, конечно, хорошо, но возможности сезонных развлечений на этом не исчерпаны. Турэксперт Екатерина Васильева составила подборку активностей, которые точно не заставят пройти мимо. Спойлер: местами экстремально.

Подледный дайвинг

Фото: 123RF.com/mihtiander

Опытные дайверы утверждают, что сравнивать подледный дайвинг с обычным – это как лыжный поход с прогулкой по летнему лесу: механика почти та же, но ощущения абсолютно другие. Впрочем, неопытных туда и не пустят: для погружений необходим сертификат PADI Ice Diver (или определенное количество погружений, причем часто требуют не менее 20, из которых минимум 4 – подледных).

На курс PADI Ice Diver, в свою очередь, принимают дайверов, уже имеющих сертификат PADI Advanced Open Water Diver или его аналог. Сам курс, как правило, включает в себя 1 теоретическое занятие и 3 учебных погружения под лед, после чего при успешной сдаче выдают сертификат. Стоимость начинается в среднем от 13 тысяч рублей (снаряжение и накладные расходы, как правило, не включены. В некоторых случаях придется доплатить за сертификат).

Одно из популярных мест для подледного дайвинга в России – Байкал, зимой вода там особенно прозрачная, можно рассмотреть миллионы пузырьков, а также увидеть множество рыб и байкальских нерп. Специальные центры есть, например, в Листвянке. Еще одно интересное место для погружений – Белое море: там можно увидеть подводные скалы, кораллы, морских ежей и других морских обитателей, а бонусом, если повезет, будет северное сияние.

Как добраться и сколько стоит: на Байкал: перелет до Иркутска – 6–6,5 часа в пути в одну сторону, 15 000 рублей – за билеты туда и обратно. Чтобы добраться до Листвянки, нужно проехать на автобусе час-полтора на маршрутке, билеты – от 280 рублей в одну сторону (местные предупреждают: для оплаты нужны наличные). На Белое море: перелет до Мурманска – 2,5 часа в пути в одну сторону и от 8 700 рублей – за билеты туда и обратно; далее удобнее всего заказать трансфер от организаторов до деревни Нильмогуба – 23 000 в одну сторону (за эту цену арендуется легковой автомобиль для 3 человек с небольшим багажом). Цены на одно погружение начинаются от 6 000 рублей.

Сноукайтинг

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сноукайтинг – это как кайтсерфинг, только не по воде, а по снегу: встаете на сноуборд или лыжи, для буксировки используете надувной кайт, а для движения – ветер. Выглядит экстремально (и очень круто), но на деле при соблюдении техники безопасности это не опаснее горных лыж или сноуборда. Опытные кайтеры утверждают, что научиться не сложнее, чем ездить на велосипеде, а тем, кто умеет кататься на вейкборде, сноуборде или горных лыжах, будет еще проще. Катаются обычно на замерзших водоемах и заснеженных полях, такие места есть и в Москве, например Строгинская пойма и поля в окрестностях Домодедова.

Сколько стоит: 1 час обучения и катания обойдется в среднем в 4 500 рублей, аренда оборудования включена в стоимость.

Управление собачьей упряжкой

Фото: 123RF.com/fotomandm

Прокатиться на собачьих упряжках вам предложат в любом хаски-питомнике, а вот управлять – это уже другой уровень, который в разы интереснее. Некоторые питомники организуют для туристов курс молодого каюра (погонщика собак). Это может быть как короткая экскурсия, так и более глубокое погружение в профессию. В любом случае расскажут о технике безопасности, амуниции и иерархии в собачьей стае, научат запрягать и правильно обращаться с ездовыми собаками, а потом дадут порулить (разумеется, под присмотром инструктора). В приюте в деревне Алексеевское Костромской области предлагают туры выходного дня с курсом обучения управлению упряжкой, а в приюте в Свердловской области – экспресс-курсы за 1 час.

Как добраться и сколько стоит: в Костромскую область: поездом до станции Нея (10–12 часов в пути и от 1 700 рублей – за билет в одну сторону), оттуда 20 минут на такси до деревни Алексеевское. Стоимость тура выходного дня с проживанием на 1 ночь – от 15 тысяч рублей с человека. В Свердловскую область: перелет до Екатеринбурга – 2,5 часа в пути в одну сторону и от 9 700 рублей – за билеты туда и обратно, оттуда на автобусе до станции Раскуиха (примерно 45 минут в пути). Стоимость двухчасовой прогулки с обучением – 4 000 рублей с человека.

Зимний картинг

Фото: vk.com/X-TI PILOT KARTING

Некоторые открытые картинги зимой продолжаются работать, предлагая погонять по льду. Для этого подготавливают специальную трассу с ледовым треком для дрифта и экстремального вождения, а карты переобувают в зимнюю резину. Такие места для экстремального отдыха есть в Московской области и даже в черте города (например, в Медведкове). Никакой специальной подготовки не требуется, перед каждым заездом обязательный инструктаж по технике безопасности.

Как добраться и сколько стоит: в Московской области картинг находится в деревне Вялки: доехать можно до станции Родники на электричке с Казанского вокзала – около 60 минут в пути и 160 рублей – за билет в одну сторону, от Выхина – около 30 минут и от 88 рублей – за билет. Цены за 10-минутный заезд начинаются от 1 200 рублей с человека.

Юкигассен

Фото: amurobl.ru

Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, что-то среднее между пейнтболом и вышибалой, где цель – захватить флаг команды противника. Игру придумали в Японии, но любителей снежных битв оказалось полно по всему миру, в том числе и в России. Сегодня у Юкигассена в России есть даже Федерация со своим президентом, и регулярно проводятся турниры (например, "Снежная заруба" в Екатеринбурге).

Свой турнир состоится и в Москве – 13 декабря в парке "Надежда" на Ленинском проспекте. Прием заявок от команд уже закрыт, но никто не запретит прийти посмотреть и, возможно, проникнуться атмосферой, чтобы в следующий раз вернуться сюда уже со своей командой. Турниры проходят не только зимой, но и летом, вместо снежков используются специальные мячики.

Васильева Екатерина

туризмистории

