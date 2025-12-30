Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 03:55

Политика

Прививка от ВПЧ может стать бесплатной для россиян к 2027 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной для россиян и добавить ее в национальный календарь прививок к 2027 году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат отметил, что данные прививки будут бесплатными для всех граждан, но не для государства, поскольку эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета.

"При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря", – цитирует Леонова ТАСС.

Парламентарий также обратил внимание, что прививка от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин. Врачебное сообщество ожидает введения этой вакцины в календарь прививок. В данный момент уже готовятся соответствующие производственные площадки.

Вирус папилломы человека является одним из самых распространенных вирусов, которые передаются половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин.

Ранее Минздрав России предложил сдвинуть сроки включения в национальный календарь прививок от менингококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека и ротавирусной инфекции.

По данным СМИ, перенос планируется на срок от 1 до 4 лет. Как объяснили в ведомстве, план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.

Минздрав РФ предложил перенести сроки введения 4 прививок в нацкалендарь

Читайте также


политикаобщество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика