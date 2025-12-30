Прививка от ВПЧ может стать бесплатной для россиян к 2027 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной для россиян и добавить ее в национальный календарь прививок к 2027 году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат отметил, что данные прививки будут бесплатными для всех граждан, но не для государства, поскольку эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета.

"При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря", – цитирует Леонова ТАСС.

Парламентарий также обратил внимание, что прививка от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин. Врачебное сообщество ожидает введения этой вакцины в календарь прививок. В данный момент уже готовятся соответствующие производственные площадки.

Вирус папилломы человека является одним из самых распространенных вирусов, которые передаются половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин.

Ранее Минздрав России предложил сдвинуть сроки включения в национальный календарь прививок от менингококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека и ротавирусной инфекции.

По данным СМИ, перенос планируется на срок от 1 до 4 лет. Как объяснили в ведомстве, план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.