16 декабря, 09:14

Общество

Роспотребнадзор назвал единичными летальные случаи от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число летальных случаев от гриппа в России единично. Их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В настоящее время число заболевших привитых составляет 0,004% от общего количества вакцинированных от гриппа. Эти данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации, рассказали в ведомстве.

При этом в российском офисе Всемирной организации здравоохранения рекомендовали сделать прививку от всех штаммов сезонного гриппа.

"Предварительные данные из некоторых стран свидетельствуют о том, что рекомендованные в настоящее время вакцины против гриппа обеспечивают защиту от инфекции, вызванной H3N2, несмотря на то что вирус эволюционировал с тех пор, как были выбраны штаммы для вакцины против гриппа в Северном полушарии в сезоне 2025/26", – уточнили в организации.

В состав отечественных вакцин в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ. Организация призвала всех пройти вакцинацию и внедрить в повседневную жизнь простые меры защиты – мытье рук, проветривание помещений и нахождение дома в случае появления симптомов.

Ранее ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим в России. С августа этого года в мире резко увеличилась доля случаев заболевания, вызванного штаммом H3N2. При этом подтверждений, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет.

Ученые заявили, что каждый сотый россиянин сейчас болеет гриппом или ОРВИ

