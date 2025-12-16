Роспотребнадзор назвал единичными летальные случаи от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число летальных случаев от гриппа в России единично. Их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В настоящее время число заболевших привитых составляет 0,004% от общего количества вакцинированных от гриппа. Эти данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации, рассказали в ведомстве.

При этом в российском офисе Всемирной организации здравоохранения рекомендовали сделать прививку от всех штаммов сезонного гриппа.

"Предварительные данные из некоторых стран свидетельствуют о том, что рекомендованные в настоящее время вакцины против гриппа обеспечивают защиту от инфекции, вызванной H3N2, несмотря на то что вирус эволюционировал с тех пор, как были выбраны штаммы для вакцины против гриппа в Северном полушарии в сезоне 2025/26", – уточнили в организации.

В состав отечественных вакцин в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ. Организация призвала всех пройти вакцинацию и внедрить в повседневную жизнь простые меры защиты – мытье рук, проветривание помещений и нахождение дома в случае появления симптомов.

Ранее ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим в России. С августа этого года в мире резко увеличилась доля случаев заболевания, вызванного штаммом H3N2. При этом подтверждений, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет.