ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

Гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А(Н3N2), является доминирующим в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там отметили, что с августа 2025 года в мире резко увеличилась доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом H3N2. На сегодняшний день он является доминирующим типом вируса в Европе – на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

В России H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа, подчеркнули в ВОЗ. По данным организации, эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в стране соответствуют показателям в других государствах Европы.

Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане два человека скончались после выявления у них гонконгского гриппа. За текущий эпидсезон в регионе выявили 61 случай гриппа A(Н3N2).

При этом в Роспотребнадзоре опровергли информацию о том, что в России якобы зафиксирован резкий рост числа заражений агрессивным гриппом А. Данных о циркуляции нового, сверхагрессивного и мутировавшего варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, на текущий момент нет, отметили в ведомстве.