12 декабря, 21:06

РИА Новости: два человека скончались в Дагестане после выявленного гонконгского гриппа

Два человека скончались после выявленного у них гонконгского гриппа в Дагестане – СМИ

Фото: depositphotos/sudok1

В Дагестане два человека скончались после выявления у них гонконгского гриппа. Об этом РИА Новости сообщили в профильных службах региона.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике добавили, что в Дагестане за текущий эпидсезон выявили 61 случай гриппа A(Н3N2).

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, что гонконгский грипп наиболее опасен для детей, пожилых людей и отягощенных хроническими заболеваниями взрослых.

Штамм H3N2 доминирует среди вирусов гриппа в России с декабря 2025 года. К особенностям заболевания относятся высокая контагиозность и быстрое развитие инфекции. При гонконгском гриппе развиваются симптомы – высокая температура, головные боли, ломота в костях и прочее.

Пик заболеваемости гриппом ожидается в РФ к началу новогодних праздников

