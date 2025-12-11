Профессор Аграновский: гонконгский грипп наиболее опасен для детей и пожилых

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Гонконгский грипп наиболее опасен для маленьких детей и пожилых. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

"Вирус поражает все возрастные группы и наиболее опасен для маленьких детей, для пожилых и отягощенных хроническими заболеваниями взрослых", – приводит слова эксперта RT.

Штамм H3N2 доминирует среди вирусов гриппа в России с декабря 2025 года. Аграновский уточнил, что к его особенностям относятся высокая контагиозность и быстрое развитие инфекции. При гонконгском гриппе развиваются симптомы – высокая температура, головные боли, ломота в костях и прочее.

"Человек может быть носителем вируса до проявления симптомов и передавать его другим. Иными словами, даже сознательный член общества, надевающий маску для защиты других, может не знать, что уже заболел гриппом", – добавил Аграновский.

Он посоветовал по возможности избегать мест скопления людей.

Подъем заболеваемости гриппом может наступить в России к началу новогодних праздников. К настоящему моменту повышение эпидемических показателей по гриппу зарегистрировано в 17 регионах страны. Преимущественно заражаются школьники, рост заболеваемости среди них наблюдается в 25 субъектах.