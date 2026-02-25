Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 12:53

Технологии

Около 70 сервисов в формате "жизненная ситуация" запущено на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 70 сервисов, объединенных в категорию "жизненные ситуации", доступны на сегодняшний день на портале "Госуслуги". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Из них 36 начали функционировать в прошлом году. В частности, теперь горожане могут подавать онлайн документы для поступления в колледж, при планировании и рождении ребенка, а также для оформления налогового вычета, что позволяет существенно сократить временные затраты и избежать необходимости собирать множество справок.

Комментируя нововведения, Мишустин подчеркнул, что современные технологии значительно расширяют возможности для развития государственных услуг, а их перевод в цифровой формат упрощает множество процессов.

В рамках развития этого направления в национальном мессенджере МАХ в скором времени появится функция уведомлений от портала "Госуслуги". Оповещения будут поступать пользователям через специальный чат-бот.

Новый сервис призван избавить граждан от необходимости постоянно заходить в личный кабинет для отслеживания статусов заявлений. Причем, помимо информирования, мессенджер упростит процедуру входа на портал. При авторизации MAX предложит пользователю ответить на вопросы, чтобы убедиться, что данные не запрашиваются мошенниками.

Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги"

Читайте также


властьтехнологии

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика