Около 70 сервисов в формате "жизненная ситуация" запущено на "Госуслугах"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Около 70 сервисов, объединенных в категорию "жизненные ситуации", доступны на сегодняшний день на портале "Госуслуги". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Из них 36 начали функционировать в прошлом году. В частности, теперь горожане могут подавать онлайн документы для поступления в колледж, при планировании и рождении ребенка, а также для оформления налогового вычета, что позволяет существенно сократить временные затраты и избежать необходимости собирать множество справок.
Комментируя нововведения, Мишустин подчеркнул, что современные технологии значительно расширяют возможности для развития государственных услуг, а их перевод в цифровой формат упрощает множество процессов.
В рамках развития этого направления в национальном мессенджере МАХ в скором времени появится функция уведомлений от портала "Госуслуги". Оповещения будут поступать пользователям через специальный чат-бот.
Новый сервис призван избавить граждан от необходимости постоянно заходить в личный кабинет для отслеживания статусов заявлений. Причем, помимо информирования, мессенджер упростит процедуру входа на портал. При авторизации MAX предложит пользователю ответить на вопросы, чтобы убедиться, что данные не запрашиваются мошенниками.
