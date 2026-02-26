26 февраля, 17:51Транспорт
Временные ограничения отменены во всех столичных аэропортах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичных аэропортах отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушные гавани вновь работают в штатном режиме.
Ограничительные меры вводились во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево для обеспечения безопасности полетов.
В четверг, 26 февраля, Москву попытались атаковать беспилотники. Изначально удалось нейтрализовать два БПЛА, затем еще один, спустя некоторое время – еще два и затем один. В общей сложности было уничтожено шесть дронов.