Временные ограничения отменены во всех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани вновь работают в штатном режиме.

Ограничительные меры вводились во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево для обеспечения безопасности полетов.

В четверг, 26 февраля, Москву попытались атаковать беспилотники. Изначально удалось нейтрализовать два БПЛА, затем еще один, спустя некоторое время – еще два и затем один. В общей сложности было уничтожено шесть дронов.