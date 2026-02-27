Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 февраля, 06:57

Политика

Дмитриев подверг сомнению слова Клинтон об Эпштейне

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев указал на ложь в словах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон по поводу встреч со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

В своих показаниях перед конгрессом США Клинтон заявила, что никогда не встречалась с Эпштейном и не посещала его остров. Она также отметила, что не располагает информацией о преступлениях финансиста и его сообщницы Гислейн Максвелл.

"Фото дня: Хиллари под присягой заявляет, что не помнит встречи с Эпштейном и не знала о его преступлениях. Электронное письмо дня: Эпштейн организует тайную встречу с Хиллари для Ротшильдов. Он пишет: "Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?" – написал Дмитриев в соцсети X.

Свою публикацию он сопроводил фото Клинтон во время дачи показаний и фрагментом из обнародованных материалов Эпштейна.

Финансиста арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включили около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений.

