Минюст США опубликовал более 3 млн новых страниц по делу Эпштейна

Фото: ТАСС/Zuma

Министерство юстиции США опубликовало свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Все материалы были размещены на сайте американского ведомства.

Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш отметил, что на этом публикации материалов по делу Эпштейна окончательно завершатся.

"Сегодняшняя публикация знаменует собой завершение очень тщательного процесса документирования, идентификации документов и проверки, чтобы обеспечить прозрачность для американского народа, соблюдение закона", – приводит РИА Новости слова Бланша.

Он также опроверг сообщения о том, что Минюст США пытается защитить американского президента Дональда Трампа в рамках расследования дела Эпштейна. Бланш подчеркнул, что ведомство не занималось защитой чьих-либо интересов в процессе расследования.

Американские СМИ уже выяснили, что имя Трампа упоминается в новом массиве документов более 3 тысяч раз. В частности, утверждается, что Трамп устраивал вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних. Кроме того, в документах приводятся показания одной из пострадавших девушек, которая обвиняет Трампа в том, что тот изнасиловал ее в 13-летнем возрасте.

В новых документах также обнаружили множество упоминаний об американском миллиардере и бизнесмене Илоне Маске, хотя тот неоднократно опровергал свои связи с Эпштейном. К примеру, в 2012 году бизнесмен и финансист вели переписку, в которой обсуждали детали транспортировки Маска и его девушки Талулы Райли на частный остров Эпштейна.

При этом, как выяснили СМИ, бывший президент США Джо Байден является одним из немногих представителей американской политической элиты, который не фигурирует в файлах Эпштейна.

В декабре прошлого года министерство юстиции США обнародовало еще одну часть документов по делу Эпштейна. Ведомство создало отдельную страницу, посвященную этим материалам, на своем сайте.

Тогда в обнародованных материалах обнаружили фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, а также музыкантов Майкла Джексона и Мика Джаггера. На большинстве фотографий Клинтон позирует с девушками, чьи лица были намеренно скрыты Минюстом.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

Читайте также


политиказа рубежом

