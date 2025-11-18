Трамп оскорбил журналистку, задавшую вопрос про дело Эпштейна

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку, которая задала вопрос о материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает телеканал CNN.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как девушка пытается спросить, почему бы не опубликовать файлы, если в них нет ничего компрометирующего.

"Тихо! Тихо, свинка", – перебил ее американский лидер.

По данным The Telegraph, инцидент произошел 14 ноября во время общения главы Белого дома с журналистами на борту президентского самолета. Девушка же работает в агентстве Bloomberg. Отмечается, что после конфликта Трамп изменил свою позицию относительно публикации материалов. Он заверил, что готов разрешить раскрытие всех имеющихся данных по делу Эпштейна.

Финансист был арестован в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По словам американского предпринимателя Илона Маска, Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна, так как сам в нем фигурирует. Однако глава Белого дома назвал дело "скучным" и отметил, что не выступает против раскрытия подтвержденной информации.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди отметила, что Минюст намерен расследовать связи Эпштейна с экс-президентом Биллом Клинтоном и другими высокопоставленными лицами. Республиканский конгрессмен Томас Масси, в свою очередь, заявил о том, что в неопубликованных файлах есть имена как минимум 20 известных людей. Это политики, миллиардеры и кинопродюсеры.

