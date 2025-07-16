Трамп назвал "скучным" дело Эпштейна

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Лидер США Дональд Трамп сообщил, что не разделяет интереса общественности к "скучному" делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми.

"Я не понимаю, почему они так заинтересованы. Он давно умер. Он никогда не играл большой роли. Я не понимаю этого интереса и увлечения", – цитирует Трампа РИА Новости.

Вместе с тем американский президент добавил, что не возражает против раскрытия подтвержденной информации касательно этого дела.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что Трамп все еще не опубликовал дело Эпштейна из-за того, что сам фигурирует в нем.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

10 августа того же года СМИ сообщили о смерти миллиардера в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

При этом брат Эпштейна заявил, что у того была информация о Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года".