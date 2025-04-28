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Самоубийство правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая стала единственной женщиной, согласившейся дать показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми, вызывает подозрения. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что клиенты Эпштейна состояли из представителей высших слоев США и Великобритании. Кроме того, Джуффре неоднократно заявляла, что не собирается лишать себя жизни, поскольку была настроена на разоблачение педофильской сети Эпштейна, добавил сенатор. Правозащитница также сообщала, что многие влиятельные люди хотят "заткнуть ей рот".

"Все выглядит тем более подозрительно, что в свете решения (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа о раскрытии "списков Эпштейна" Джуффре могла стать ключевым свидетелем в делах против сильных мира сего", – добавил Пушков.

Джуффре, которая также обвиняла британского принца Эндрю в изнасиловании, была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как утверждают журналисты, правозащитница покончила с собой на 42-м году жизни в графстве Гингин в штате Западная Австралия, в котором она проживала последние несколько лет.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года в аэропорту Нью-Джерси по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

10 августа того же года СМИ сообщили о смерти миллиардера в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

При этом брат Эпштейна заявил, что у того была информация о Трампе и супругах Билле и Хиллари Клинтонах, которая "изменила бы президентские выборы 2016 года".