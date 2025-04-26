NBC: правозащитница Джуффре, обвинявшая принца Эндрю в насилии, найдена мертвой

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Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая обвиняла британского принца Эндрю в изнасиловании, была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на семью Джуффре.

По информации журналистов, правозащитница покончила с собой на 42-м году жизни в графстве Гингин в штате Западная Австралия, в котором она проживала последние несколько лет.

О том, что Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, в котором обвинила принца Эндрю в изнасиловании, стало известно в январе 2022 года. По словам женщины, которая известна в том числе как одна из обвинительниц финансиста Джеффри Эпстина в торговле несовершеннолетними, представитель королевской семьи подверг ее сексуальном насилию, когда ей было 17 лет.

Джуффре рассказала, что герцог Йоркский против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне. При этом сам принц стал отрицать обвинения.

Позже принца лишили воинских званий и королевского патронажа. В апреле того же года Эндрю также был лишен звания почетного гражданина Йорка.