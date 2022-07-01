Охранник Букингемского дворца резко высказался о сыне королевы Елизаветы II

Фото: Steve Parsons/Pool Photo via AP

Экс-офицер полиции, который занимался охраной Букингемского дворца, Пол Пейдж рассказал, что у сына Елизаветы II принца Эндрю есть тайны, но американским властям, вероятно, не удастся заставить его сотрудничать, сообщает радио КП.

Пейдж заявил, что принц может ответить на все вопросы, которые могут ему задать по делу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, а также его знакомой Гислейн Максвелл, но отвечать на них он не будет.

"Он (принц Эндрю. – Прим. ред.) эгоцентричный, неприятный, ужасный маленький человек, который неуважительно относится к тем, кто ниже его", – отметил бывший охранник.

По его словам, достаточно вероятно, что ответов на вопросы никто и никогда не услышит, так как "ниже" принца находится большинство людей.

С Эпштейном принц познакомился в 1990-х годах. Несмотря на уголовное преследование и обвинения в отношении финансиста, дружба товарищей продолжилась. Не прекратил общение сын Елизаветы II с Эпштейном и после первого ареста финансиста.

Однако зимой этого года принц Эндрю был лишен практически всех воинских званий и обязанностей. В апреле 2022 года сына королевы лишили звания почетного гражданина Йорка. Решение было принято на фоне скандала с Вирджинией Джуффре, обвинившей принца в изнасиловании.