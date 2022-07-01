Охранник Букингемского дворца резко высказался о сыне королевы Елизаветы II

17:23
Фото: Steve Parsons/Pool Photo via AP
Экс-офицер полиции, который занимался охраной Букингемского дворца, Пол Пейдж рассказал, что у сына Елизаветы II принца Эндрю есть тайны, но американским властям, вероятно, не удастся заставить его сотрудничать, сообщает радио КП.
Пейдж заявил, что принц может ответить на все вопросы, которые могут ему задать по делу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, а также его знакомой Гислейн Максвелл, но отвечать на них он не будет.
"Он (принц Эндрю. – Прим. ред.) эгоцентричный, неприятный, ужасный маленький человек, который неуважительно относится к тем, кто ниже его", – отметил бывший охранник.
По его словам, достаточно вероятно, что ответов на вопросы никто и никогда не услышит, так как "ниже" принца находится большинство людей.
С Эпштейном принц познакомился в 1990-х годах. Несмотря на уголовное преследование и обвинения в отношении финансиста, дружба товарищей продолжилась. Не прекратил общение сын Елизаветы II с Эпштейном и после первого ареста финансиста.
Однако зимой этого года принц Эндрю был лишен практически всех воинских званий и обязанностей. В апреле 2022 года сына королевы лишили звания почетного гражданина Йорка. Решение было принято на фоне скандала с Вирджинией Джуффре, обвинившей принца в изнасиловании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: