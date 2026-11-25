Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва готова к сезону зимнего отдыха. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в столице оборудовали 1 280 катков с искусственным и естественным льдом, 434 лыжные трассы общей протяженностью более 720 километров, 197 ледяных горок и 20 снежных городков. Также в городе подготовили 2 378 универсальных площадок для зимних видов спорта и 8 горнолыжных комплексов.

"Условия для этого созданы по всему городу – в парках, скверах, на природных территориях и в жилых кварталах", – отметил Собянин.

После завершения третьего этапа благоустройства Парка Горького там откроется обновленный каток с 95-летней историей. Его площадь превысит 18 тысяч квадратных метров, а протяженность ледовых дорожек и аллей составит 2,3 километра.

На Царской набережной музея-заповедника "Коломенское" вновь запустят один из самых протяженных линейных катков России. Ледовая дорожка длиной 1,7 километра повторяет изгиб Москвы-реки.

На ВДНХ в новом сезоне "Звездная зима" посетителей ждут катание на коньках, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии и творческие занятия.

Кроме того, в столице будут работать 12 флагманских лыжных трасс. Они появятся в том числе на территории "Лужников", в парке 850-летия Москвы в Марьине, Битцевском лесу, парке "Яуза", природно-историческом парке "Тушинский", национальном парке "Лосиный остров" и Измайловском парке.

К праздникам центр и жилые районы столицы украсят более 4 тысяч световых декоративных конструкций и искусственных елей.

Ранее в Москве анонсировали старт проекта "Зима в Москве" с 1 декабря. Главной темой сезона станет "Тепло большого города", а программа включит фестивали, спортивные активности и культурные события для всей семьи.

Гостей ждут ретропоезд на Кузнецком Мосту, зимний фестиваль в "Зарядье" с участием звезд оперы и джаза, а также шоу в Большом цирке. На ВДНХ откроется фестиваль народных промыслов, а в парках заработают катки и павильоны здорового долголетия с бесплатными занятиями и диагностикой.