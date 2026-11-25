Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше четверти месячной нормы осадков для ноября выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

Согласно данным метеорологической обсерватории университета, снегопад, начавшийся 24 ноября, принес 14,3 миллиметра осадков к следующему утру.

В отдельных районах Москвы высота снежного покрова достигла 18 сантиметров, в Подмосковье – 20 сантиметров. На фоне ухудшения погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 26 ноября.

Ожидается, что осадки в Москве прекратятся во второй половине дня 25 ноября. При этом снежный покров увеличится еще не более чем на 1–2 сантиметра. Тем временем коммунальные службы продолжают уборку снега с дорог и очистку крыш жилых зданий.

