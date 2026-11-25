Фото: MAX/"Мария Львова-Белова"

Еще девять детей, живших в России, отправляются к близким на Украину и в Германию. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в MAX.

Она рассказала, что 25 ноября провела встречу с детьми, которым предстоит вновь увидеться с семьями. Омбудсмен также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за активное содействие в их воссоединении с родственниками как в России, так и на Украине. По ее словам, одному из детей также помог Ватикан.

Львова-Белова также изложила ситуации, в которых они оказались. Например, 7-летний мальчик жил в России с бабушкой, а на Украину отправляется для встречи с мамой. 13-летняя девочка находилась под опекой тети, а теперь поедет к маме. Два брата-подростка после развода родителей жили с отцом, но изъявили желание вернуться к матери. Омбудсмен пояснила, что в этих случаях матери не могли забрать детей сами.

Еще один 16-летний мальчик после смерти мамы проживал в России у бабушки, а теперь захотел поехать на Украину к сестре. Львова-Белова добавила, что к родственникам поедут дети из еще трех семей, потерявшие маму. 11-летнюю девочку встретит тетя в Германии, а 16-летний подросток отправляется к тете на Украину. Старшая сестра примет брата и сестру 12 и 17 лет.

Также на Украину отправится 29-летняя женщина с инвалидностью. После выхода из учреждения в Херсонской области она находилась в России на сопровождаемом проживании.

Ранее Львова-Белова сообщила, что еще один ребенок смог воссоединиться с семьей в России. Кроме того, пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет смогут вернуться к родственникам на Украину. Она отметила, что работа охватывает не только Россию и Украину, но и другие страны.

