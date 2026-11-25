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Своевременное обращение в полицию и истечение шестимесячного срока дают право на законное владение найденными где-либо деньгами. В противном случае можно получить как штраф, так и уголовный срок, предупредил в разговоре с Москвой 24 юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев.

Ранее СМИ рассказали о россиянине, который нашел в парке сумку и, не притрагиваясь к ней, сразу вызвал полицию. Внутри оказалось 2 миллиона рублей. Спустя полгода мужчина попросил признать деньги его собственностью, потому как владелец средств так и не был установлен. После отказа полиции он обратился в суд и выиграл дело.

Китаев отметил, что в таком случае, действительно, важно обратиться в полицию. Даже если забрать себе небольшую сумму, это может рассматриваться как действие, нарушающее закон. Например, за присвоение суммы в пределах от 1 до 2,5 тысячи рублей наказать могут штрафом по статье о мелком хищении (7.27 КоАП РФ). В качестве наказания имеют право избрать штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, или административный арест на срок от 10 до 15 суток, или обязательные работы на срок до 120 часов.





Сергей Китаев юрист по гражданским, арбитражным и административным делам За сумму свыше 2,5 тысячи уже наступает уголовная ответственность. При этом по статье о краже (158 УК РФ) присвоившему деньги грозят разные виды наказаний. Таковым может быть, например, штраф до 80 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Последнее вполне возможно при условии установления отягчающих обстоятельств. Например, если окажется, что человек видел, кто потерял деньги, но тихо их забрал, а потом еще и спрятал, чтобы никто не мог найти.

При этом, когда нашедший деньги поступает честно, сразу заявив в полицию, у него действительно появляется шанс законно оставить находку себе.

"Согласно статье 228 ГК РФ, если в течение 6 месяцев владелец потерянной вещи не будет установлен, человек приобретет право собственности на нее. При этом срок отсчета начинается в день обращения в правоохранительные органы", – отметил Китаев.

Однако надо учитывать, что если владелец денег вдруг объявится позже хотя бы на неделю после истечения полугода, то он может подать в суд с требованием вернуть все деньги. Правда, исход дела зависит от обстоятельств. В том числе судья учтет, были ли у истца веские причины не заявить о потере в положенный срок, подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Александра Зорина предупредила, что сотрудника могут привлечь к административной и уголовной ответственности за кражу канцтоваров на работе. Кроме того, подпункты статьи 81 ТК РФ позволяют работодателю уволить сотрудника даже за мелкое хищение.

