Адвокат Зорин: кража канцтоваров на работе может привести к тюрьме

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Кража офисных канцтоваров может привести сотрудника к задержанию, суду и даже тюрьме. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на адвоката Александра Зорина.

По его словам, российское законодательство не разделяет хищения на серьезные и канцелярские, поэтому даже исчезновение обычной ручки может стать предметом разбирательства. Ключевую роль в рассмотрении дела играют совокупная стоимость вещей и наличие злого умысла.

Если общая стоимость присвоенных блокнотов, стикеров и маркеров не превышает 2,5 тысячи рублей, сотруднику грозит штраф или административный арест до 15 суток. При превышении этой суммы наступает уголовная ответственность по статье о краже вплоть до 2 лет лишения свободы.

"При отягчающих обстоятельствах или предусмотренной законом повторности уголовная ответственность возможна и за менее дорогое имущество. Таким образом, количество похищенных предметов имеет значение прежде всего для определения их совокупной стоимости", – отметил Зорин.

Адвокат добавил, что подпункты 81-й статьи Трудового кодекса позволяют работодателю уволить сотрудника даже за мелкое хищение. Однако для этого факт кражи должен быть официально доказан и зафиксирован, в том числе в полиции или суде.

Подтвердить вину могут видеозаписи, инвентаризационные документы и показания свидетелей. Сам по себе факт наличия ручки в кармане не превращает работника в преступника, заключил он.

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