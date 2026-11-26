Фото: Агентство "Москва"

Пожар произошел на минус первом этаже башни "Меркурий" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Возгорание началось в подсобном помещении здания по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, его уже потушили.

После этого специалисты проверили смежные помещения. По словам собеседника агентства, опасности нет, сотрудники экстренных служб покидают место происшествия.

Ранее в Свердловской области полуторагодовалая девочка получила ожоги 30% тела из-за возгорания натяжного потолка. Мать услышала крики и увидела дым, а когда бросилась спасать ребенка, на нее начал падать горящий материал.

Женщина успела вывести всех детей из дома, а пострадавшую с отравлением дымом доставили в больницу. Девочка провела в реанимации 22 дня, ей пересадили кожу, но сейчас она дышит самостоятельно и готовится к выписке на реабилитацию.