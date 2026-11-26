Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

В Рассказовке Новомосковского административного округа появится многофункциональный культурно-досуговый центр с детской школой искусств площадью 7,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, передает портал мэра и правительства столицы.

Строительство ведется в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Отмечается, что школа искусств будет располагаться на втором этаже.

В кабинетах живописи и рисунка обеспечат естественное освещение: помещения расположатся на солнечной стороне, а подоконники сделают не выше 1,5 метра. В хореографических классах высота потолков составит 4 метра, там же предусмотрены зеркала на стенах и специальное напольное покрытие.

При проектировании особое внимание уделили акустике и зонированию. Классы для занятий на музыкальных инструментах разместят вдали от теоретических аудиторий. В кабинетах инструменталистов сделают усиленную звукоизоляцию и двойные двери. Рядом с концертным залом оборудуют студию звукозаписи: два смежных акустически изолированных помещения оснастят современным оборудованием, чтобы учащиеся отрабатывали навыки на практике.

Возле класса скульптуры появится изолированная комната для муфельной печи с мощной вытяжной вентиляцией. При мастерской оборудуют кладовую для хранения глины и гипса, а также установят два умывальника с пескоуловителями. Для учеников школы искусств сделают отдельный вход, чтобы разделить потоки посетителей.

Ранее стало известно, что один из корпусов московской школы № 152, которая отмечает 90-летие, обновляют в рамках программы "Моя школа". После обновления дети смогут обучаться в кабинетах с инновационным оборудованием, посещать медиатеку и пространства для групповых уроков, отдыхать в специальных зонах, а также заниматься спортом в новых залах.

