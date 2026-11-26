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"Аэрофлот" начнет оформлять авиабилеты по субсидированным тарифам на следующий год с 1 декабря. Продажи будут открывать в два этапа в зависимости от периода перелета, сообщается в телеграм-канале пресс-службы перевозчика.

Приобрести билеты пассажиры смогут несколькими способами – через официальный сайт и мобильное приложение авиакомпании, в уполномоченных агентствах или в офисах продаж. Первым станет доступно бронирование рейсов с января по март 2027 года, оформить такие билеты можно будет с 1 декабря. Продажу на период с апреля по октябрь планируют запустить позднее, ориентировочно 15 декабря.

При этом для посещения собственных офисов "Аэрофлота" в городах Дальнего Востока и Калининграде потребуется предварительная онлайн-запись. Она откроется 26 ноября. Тем, кто планирует оформить перелет на летние месяцы, перевозчик рекомендует записываться на прием с 15 декабря, к этому времени должна начаться продажа билетов на рейсы с апреля по октябрь.

В 2027 году география авиаперевозок с государственной поддержкой расширится до 26 направлений.

Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что компания рассматривает возможность запуска новых международных направлений. По его словам, коммерческие аналитики перевозчика постоянно изучают перспективы расширения маршрутной сети как внутри страны, так и за рубежом. При этом конкретные направления пока не определены.

