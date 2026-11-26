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Россиянин умер на олимпийском стадионе во время матча общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" – "Барселона" в Баку. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 25 ноября около 20:25 по местному времени (19:25 по московскому) поступил вызов со стадиона в Сабунчинском районе. Туда направилась бригада скорой медицинской помощи. По прибытии врачи зафиксировали смерть болельщика. Ему было 39 лет.

По предварительной информации, мужчина умер из-за сердечной недостаточности. Как писали местные СМИ, болельщик приехал в Баку из Красноярского края. Тело россиянина направили в морг для проведения экспертизы. Сейчас проводится расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что болельщик английского клуба "Норвич Сити" умер во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Мужчине стало плохо прямо на стадионе. Ему пытались оказать экстренную помощь, но спасти не удалось. Клуб пообещал оказать родным умершего необходимую помощь.