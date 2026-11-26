Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2026 года в столице оборудовали свыше 500 новых пешеходных переходов и более 300 островков безопасности в дорожной разметке. Об этом сообщает Дептранс Москвы в МАХ.

Новые переходы помогают сократить путь к остановкам общественного транспорта, станциям метро, школам, поликлиникам и другим социальным объектам. Островки безопасности разделяют автомобильные и пешеходные потоки, снижая риск ДТП.

Они также позволяют людям остановиться посередине дороги, если перейти ее за один раз не получается, а затем продолжить движение, убедившись, что водители уступают дорогу.

Часть изменений реализовали с учетом пожеланий москвичей. Ежегодно дорожные кураторы Центра организации дорожного движения разрабатывают около 1 000 проектов по улучшению организации движения.

Перед этим специалисты анализируют аварийность, интенсивность транспортного потока, особенности улиц, а также перемещение автомобилей и пешеходов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что развитие пешеходной инфраструктуры ведется по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. По словам Ликсутова, внедрение изменений делает передвижение по городу удобнее и безопаснее.

Ранее сообщалось, что в Москве реализовали 160 решений ЦОДД, направленных на снижение аварийности. Меры приняли на участках, где за год произошло не менее трех ДТП одного типа с пострадавшими.

В частности, специалисты установили камеры и дорожные знаки, а также изменили режимы работы светофоров. За первые 10 месяцев года число наездов на пешеходов в столице сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.