В Москве с начала года реализовали 160 решений для повышения безопасности движения

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице с начала года внедрили 160 решений Центра организации дорожного движения (ЦОДД), направленных на снижение аварийности. Об этом сообщает Дептранс Москвы в МАХ.

Меры приняли на участках, где за последние 12 месяцев произошло не менее трех ДТП одного типа с пострадавшими. Для таких мест специалисты подготовили свыше 230 проектов.

На улице Гарибальди возле дома 8 установили камеру, которая фиксирует автомобилистов, не уступающих дорогу пешеходам на переходе. Кроме того, рядом с остановкой "МФЦ Ломоносовский" появились знаки, предупреждающие об искусственной неровности и ограничивающие максимальную скорость.

На улице Генерала Ермолова возле дома 6 изменили режим работы светофора, чтобы обеспечить приоритетное движение транспорта с Кутузовского проспекта. Это позволило устранить конфликт двух транспортных потоков и снизить риск столкновений.

За первые 10 месяцев года количество аварий с наездами на пешеходов в Москве уменьшилось на 5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что работа по повышению безопасности движения ведется по поручению Сергея Собянина в рамках транспортной стратегии города до 2030 года. Он отметил, что при выборе мер специалисты изучают обстоятельства ДТП и особенности движения на каждом участке.

В зависимости от ситуации они меняют разметку и скоростной режим, устанавливают светофоры и камеры фотовидеофиксации. По словам Ликсутова, такой подход позволяет сокращать число конфликтных маневров и снижать риск аварий. Сейчас выполнено около 70% годового плана по реализации решений ЦОДД.

В ближайшие полтора месяца дополнительные изменения затронут еще несколько участков. Светофоры появятся перед пешеходным переходом у дома 28 на Красноармейской улице. На площади Серпуховской Заставы, у пересечения Большой Тульской улицы и улицы Даниловский Вал, а также на Каширском шоссе возле дома 65, корпуса 1, установят знаки, указывающие направления движения по полосам.

Ранее сообщалось, что в Москве на 11 участках дорог установили дополнительные малые светофоры, дублирующие основные сигналы. Такие устройства размещают там, где обзор для водителей может быть затруднен, в том числе возле школ и больниц, на сложных перекрестках и поворотах.