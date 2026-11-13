Дизайнер Романюк: в моду вернулись съедобные елочные игрушки

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В моду вернулись съедобные новогодние игрушки. Это своего рода отсылка к прошлому, когда на рождественских елках висели яблоки, орехи и сладости, рассказала телеканалу "360" арт-директор Нина Романюк.

"Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми, – это еще создаст и семейную историю, воспоминания", – поделилась Романюк.

В наступающем году актуальными будут глубокие винные оттенки, хвойный зеленый цвет, шоколадный с небольшой примесью меди и приглушенного золота. В такой палитре легко соединить бордовые бархатные ленты, стеклянные шары и несколько деревянных фигурок, поделилась дизайнер.

Кроме того, уточнила она, популярен эффект "морозной елки". Его можно создать с помощью матового серебра, дымчато-голубого оттенка, прозрачных игрушек и стекла с эффектом инея. Романюк рекомендовала оставить на елке больше свободного пространства, чтобы все украшения и мелкие детали можно было разглядывать.

Покупка новогодней ели в 2026 году может обойтись в сумму до 15 тысяч рублей, если речь идет об искусственном дереве. Натуральная елка среднего размера будет стоить от 4 до 10 тысяч рублей. Дерево следует покупать за несколько дней до Нового года, чтобы оно не начало терять иголки раньше времени.