Новогодние спектакли в театрах Москвы можно будет посетить с "Мосбилетом"

Фото: Московский государственный историко-этнографический театр

Столичные театры покажут более 180 новогодних спектаклей и представлений в декабре 2026 и январе 2027 года. Посетить их можно будет с помощью сервиса "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой приглашает встретить Новый год вместе с артистом Олегом Меньшиковым. 29, 30 и 31 декабря 2026 года, а также 3 и 4 января 2027-го здесь покажут "Новогодний оркестр мечты" с участием Меньшикова и оркестра под руководством Дениса Виноградова. Программа объединяет музыку, сценические номера и сюрпризы.

Московский еврейский театр "Шалом" с 29 декабря приглашает на спектакль-концерт "Пересечемся? Новогодняя версия". Раньше постановка называлась "Новогодний квартирник. Версия вторая". Музыкальный вечер станет частью программы театра перед Новым годом и поводом встретиться с близкими в канун праздника.

Детский музыкальный театр юного актера 26 и 27 декабря покажет "Школу Снежной королевы" для зрителей от шести лет. Спектакль поставлен по сказке Вадима Коростылева. По сюжету Снежная королева открывает Ледяную школу, где учеников учат ледяной учтивости, замораживающим взглядам и равнодушию к чужой беде. Кай становится первым учеником, а Герде снова предстоит помочь другу.

В этом же театре 19, 20, 26, 27, 29 и 30 декабря покажут "Морозко". В постановке прозвучит живая музыка, а скоморохи создадут атмосферу народного театра. Морозко помогает Катеньке освободиться от власти мачехи и сестер и найти счастье с Иванушкой. Декорации из лоскутков и подушек дополнят атмосферу волшебной истории о добре, любви и справедливости.

Театр "Поколение" с 18 декабря покажет музыкальную сказку "Снеговик-почтовик" для детей от трех лет. Она основана на сказке Владимира Сутеева "Елка", известной по мультфильму 1955 года. Зрители увидят путешествие снеговика-почтальона по зимнему лесу, услышат музыку Петра Чайковского и смогут помочь героям в интерактивных сценах.

С 18 декабря здесь также будет идти "По щучьему велению" для зрителей от шести лет. Емеля получает волшебную силу, но настоящим чудом для него становится простое человеческое счастье. В постановке есть вокальные номера, хореография и юмор.

С 20 декабря театр представит "Щелкунчик" с музыкой Александра Журбина. Это новое прочтение истории о добре, зле и вере в чудо. В канун Рождества Дроссельмейер дарит Мари и Фреду необычные подарки, после чего дети попадают в мир, где оживают игрушки.

Еще одна постановка "Поколения" – "Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки". Герои, оказавшиеся на улице, чувствуют себя ненужными, но благодаря находчивости и взаимовыручке справляются с трудностями.

Московский государственный историко-этнографический театр с 24 по 30 декабря покажет "Волк и Лиса и новогодние чудеса". По сюжету неизвестный задумал похитить Новый год, и героям предстоит выяснить, кто за этим стоит: Лиса, Волк или злые зюзи.

20 декабря 2026 года и в начале января 2027 года театр сыграет "Двенадцать месяцев" по пьесе Самуила Маршака. Вместе с падчерицей зрители отправятся в зимний лес к братьям-месяцам. Постановка сочетает костюмы, музыку и игру актеров.

Московский детский сказочный театр с 17 декабря 2026 года по 10 января 2027 года проведет праздник "С Новым годом, Огненная Овечка!" и покажет "Морозко". Программа начинается в фойе: дети зажигают огоньки, зовут зиму и играют с артистами. На сцене – музыкальная сказка с современными спецэффектами и мультимедийными декорациями.

Московский детский театр теней 23 декабря представит "Как мы с папой ходили в лес за елкой" по сказке Светланы Козловой. Папа и сын отправляются за новогодней елкой, которую забыли купить, встречают в лесу зайцев и возвращаются с новым опытом дружбы и взаимопонимания. Спектакль напоминает о родительском внимании, семейных традициях и ожидании чуда.

Московский государственный академический театр сатиры 29, 30 и 31 декабря покажет шоу-спектакль "Новогодний кабачок". Артисты исполнят танцевальные, вокальные и музыкально-инструментальные номера с юмором и легкой ноткой хулиганства. Зрителей ждут знакомые персонажи из фильмов и импровизация.

Московский театр кукол представит премьеру "Снежной королевы" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Спектакль сохраняет оригинальный сюжет и идет по главам: история начинается с замысла тролля, а Герда проходит испытания и встречает помощников.

Постановка продолжает серию музыкальных спектаклей театра; в ней заняты куклы, маски и мультимедийные декорации. Одной из особенностей стала ледовая сцена, где Кай и Герда танцуют на коньках. Постановка говорит о дружбе, любви и умении противостоять злу без волшебства. Показы пройдут до 9 января 2027 года включительно.

Театр на Трубной 24 декабря покажет "Приключение новогодних игрушек". Злой тролль похищает украшения с елки, и без них праздник не наступит. Сказочник обращается к сыщику, который находит первую зацепку.

Дети смогут отгадать загадки, выполнить задания в интерактивном формате, а также увидеть выступления циркового артиста, феи мыльных пузырей и фокусника. В шоу участвует "Лига волшебников" – команда иллюзионистов, включающая мировых чемпионов и обладателей свыше 30 международных наград. Шоу-программа состоит из фокусов, иллюзий и трюков. Каждый ребенок получит сладкий подарок.

"Мастерская Петра Фоменко" 4, 6, 10, 11, 13 и 30 декабря сыграет "Новогоднее приключение Маши и Вити". Витя доверяет науке и технике, Маша верит в чудеса. Вместе они попадают в сказочный мир.

Там дети встречают Бабу-ягу, лешего, кота Матвея и других персонажей и помогают Новому году наступить вовремя. Постановка основана на детской музыкальной киносказке. В версии театра сказочный мир получает новые черты, а знакомые песни исполняют актеры – они напоминают о детстве и вере в чудеса.

Московский детский театр эстрады 27 декабря, а также 3, 5 и 8 января 2027 года покажет "Баба-яга и новогодний переполох" по пьесе Алины Байбановой. За день до Нового года лесные жители готовятся к празднику и пишут письма Деду Морозу, но банда разбойников задумывает похитить подарки из дома Деда Мороза и втягивает в план Бабу-ягу. Распутать историю помогает Совесть.

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Кроме того, москвичей приглашают на концерты, театральные постановки, выставки и творческие занятия, которые объединяет тема света и свечей. Например, 28 ноября в Московском международном доме музыки выступит струнный квартет "Мелодион". Музыканты представят программу "Скрипка Паганини".