Мошенники начали использовать новогодние вишлисты для кражи аккаунтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники используют предновогоднюю тематику, чтобы получать доступ к аккаунтам пользователей популярных мессенджеров. Для этого они рассылают сообщения с предложением посмотреть список желаемых подарков, сообщает ТАСС.

Аналитики отмечают, что злоумышленники маскируют рассылки под уведомления от технических аккаунтов мессенджеров. В сообщениях говорится, что знакомый пользователя поделился вишлистом, а для его просмотра предлагается перейти по ссылке.

Ссылка ведет на поддельную страницу, где под видом проверки на робота или подтверждения личности запрашивают номер телефона и код из СМС либо мессенджера. Иногда мошенники также пытаются получить пароль двухфакторной аутентификации.

Аналитики предупреждают, что ближе к Новому году злоумышленники могут активнее использовать тему "Тайного Санты". Пользователям будут предлагать узнать, кому они должны подготовить подарок, рассчитывая таким образом побудить их открыть поддельную ссылку.

Ранее сообщалось о росте на 56% числа попыток вымогательства с помощью интимных дипфейков в России. Мошенники угрожают распространить поддельные откровенные изображения или полученные от жертвы снимки, требуя деньги за молчание.

Первоначальный выкуп обычно составляет от 20 до 30 тысяч рублей, однако после перевода средств злоумышленники нередко продолжают шантажировать человека.

