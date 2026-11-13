13 ноября, 09:23Происшествия
Четыре человека погибли при атаке БПЛА на промышленную зону Волгограда
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Четыре человека погибли, еще двое попали в больницу в результате атаки беспилотников на южную промышленную зону Волгограда. Об этом сообщила администрация региона в МАХ.
Губернатор области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибших.
Он также рассказал о повреждениях в рабочем поселке Светлый Яр, там выбило стекла в окнах и балконах трех пятиэтажных жилых домов, а также в молодежном центре. По предварительным данным, в этом поселке никто не пострадал.
Бочаров поручил муниципальным властям уточнить масштаб повреждений и организовать работы по устранению последствий атаки.
В ночь на 13 ноября силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Сообщалось, что обломки сбитых дронов вызвали локальные возгорания на одном из предприятий в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории.