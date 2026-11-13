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13 ноября, 09:13

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Депутат Якубовский: за недостаточно горячую воду можно получить перерасчет

Россиянам рассказали, как получить перерасчет за недостаточно горячую воду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Россияне могут получить перерасчет платы за горячую воду в квартирах при ее температуре в дневное время ниже 57 градусов. Об этом сообщил РИА Новости зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

По нормативам, температура горячей воды в многоквартирном доме должна составлять от 60 до 75 градусов. Допустимые отклонения днем не должны быть больше 3 градусов, а с 00:00 до 05:00 – 5 градусов.

"Если температура выходит за установленные пределы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы за коммунальную услугу. За каждые 3 градуса отклонения сверх допустимого предела плата снижается на 0,1% за каждый час нарушения", – пояснил Якубовский.

Для получения перерасчета парламентарий посоветовал обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации и зафиксировать нарушение. Специалисты зарегистрируют заявку и проведут замеры температуры воды с составлением акта. Депутат пояснил, что обычно проверку назначают не позже 2 часов с момента обращения.

Если в перерасчете необоснованно отказывают или нарушение не устраняется, то следует обратиться в государственную жилищную инспекцию или надзорные органы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить стабильную работу объектов теплогенерации и подачи воды. Он обратил внимание, что для стабильной подачи воды и тепла в дома граждан соответствующие объекты должны быть защищены.

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