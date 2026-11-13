Азаров назвал бредом желание Киева сохранить армию в 800 тысяч человек

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Украина не сможет самостоятельно финансировать содержание вооруженных сил численностью 800 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. Поэтому Киев рассчитывает на многолетнюю финансовую поддержку со стороны Евросоюза и других западных стран, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в комментарии ТАСС.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Евросоюз будет выделять средства на содержание украинской армии в течение 10 лет. Азаров обратил внимание, что об этих планах стало известно в день проведения переговоров по мирному урегулированию в Абу-Даби.

Он считает подобные расчеты нереалистичными. Украина, по его оценке, не располагает необходимыми ресурсами даже для обеспечения армии такой численности. Кроме того, стране предстоит восстанавливать экономику и возвращать людей к трудовой деятельности.

"Это, конечно, бред. Почему? Потому что Украина самостоятельно 800 тысяч военных просто не способна содержать", – подчеркнул экс-премьер.

Азаров также указал на противоречие между заявлениями Киева о готовности обсуждать мирное урегулирование и намерением в течение 10 лет содержать крупные вооруженные силы у границ с Россией. По мнению бывшего премьера, российское руководство не оставит такие планы без внимания.

Ранее СМИ сообщали, что Украина рассчитывает получать от западных стран финансовую помощь для содержания ВСУ как минимум в течение следующих десяти лет. Киев намерен сохранить численность армии на уровне 800 тысяч военнослужащих.