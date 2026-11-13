Axios: ограничения Starshield "срывают 100% миссий" ВСУ

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Из-за проблем с американской системой спутниковой связи Starshield (военная версия Starlink) украинские военные якобы не могут выполнить ни одну из запланированных операций. Об этом неназванный украинский чиновник сообщил порталу Axios.

"Сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий", – заявил собеседник издания.

Перебои продолжаются уже три дня. При этом Axios не уточняет, о каких именно операциях идет речь.

Представители компании SpaceX, в свою очередь, заявили порталу, что никаких ограничений на работу Starshield не вводилось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе американской спутниковой системы. По его утверждению, нарушения наблюдаются в течение нескольких дней вдоль всей линии боевого соприкосновения.