Axios: ограничения Starshield "срывают 100% миссий" ВСУ

13 ноября, 04:23Политика
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Из-за проблем с американской системой спутниковой связи Starshield (военная версия Starlink) украинские военные якобы не могут выполнить ни одну из запланированных операций. Об этом неназванный украинский чиновник сообщил порталу Axios.
"Сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий", – заявил собеседник издания.
Перебои продолжаются уже три дня. При этом Axios не уточняет, о каких именно операциях идет речь.
Представители компании SpaceX, в свою очередь, заявили порталу, что никаких ограничений на работу Starshield не вводилось.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе американской спутниковой системы. По его утверждению, нарушения наблюдаются в течение нескольких дней вдоль всей линии боевого соприкосновения.