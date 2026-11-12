Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе системы Starshield

Фото: legion-media.com/Mondadori Portfolio/Archivio Massimo Di Vita/Massimo Di Vita/Sipa USA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных сбоях в работе системы американской спутниковой связи Starshield (военная версия Starlink. – Прим. ред.), которая используется ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам украинского лидера, нарушения в работе наблюдаются в течение нескольких дней вдоль всей линии боевого соприкосновения. Зеленский подчеркнул, что скорость работы Starshield снизилась до 161 километра в час.

Украинский президент добавил, что речь идет не о случайной ошибке, а о системном замедлении скорости, и отметил, что Киев пытается выяснить все обстоятельства произошедшего с американской стороной.

Ранее украинская компания Fire Point сообщила, что нашла способ обходить ограничения на использование Starshield при организации ударов по территории России.

Технический директор производителя ракет и беспилотников Ирина Терех отметила, что сейчас компания пытается максимально использовать найденный способ. Однако он пока не способен полноценно заменить Starshield ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования.

В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск сделал репост публикации в социальной сети X, автор которой раскритиковал решение SpaceX бесплатно предоставлять Украине терминалы Starlink и услуги спутниковой связи. В сообщении утверждалось, что первоначальная инициатива по обеспечению интернетом гражданского населения впоследствии стала "основой для автономных дронов-убийц".