Около 2 тысяч транспортных объектов подключат к электросетям Москвы в 2026 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В столице в 2026 году году планируют подключить к электросетям около 2 тысяч объектов транспортной инфраструктуры, в том числе почти 1,3 тысячи зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

Зарядные устройства будут отличаться по мощности. Самые маломощные станции на 12 киловатт владельцы электромобилей могут устанавливать на собственных машин-оместах. Ультрабыстрые устройства на 150 киловатт позволяют полностью зарядить автомобиль примерно за полчаса.

На плоскостных парковках оборудуют специальные зарядные кластеры. Крупнейший из них в этом году появится возле транспортно-пересадочного узла "Бульвар Адмирала Ушакова" – там установят 7 станций суммарной мощностью 686 киловатт. Еще 4 зарядные станции разместят на парковке на Беломорской улице, а 2 – на улице Авиаконструктора Микояна.

Также поступило 558 заявок на подключение к электросетям остановок городского транспорта. Там планируют установить освещение, камеры видеонаблюдения, зарядные слоты, электронные табло и автоматы по продаже билетов. Для работы этого оборудования необходимо круглосуточное электроснабжение.

Среди транспортных объектов, уже подключенных к сетям в этом году, – 5 причалов. Каждому объекту выделили по 50 киловатт мощности. Среди них "Новоспасский мост", Южный причал и три схода-причала на Воробьевско-Андреевской набережной.

Развивается и инфраструктура для электробусов. В этом году дополнительные мощности выделили трем зарядным станциям, расположенным в районах Хамовники, Раменки и Хорошёво-Мнёвники.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в Москве постоянно ведется работа по подключению к электросетям важных городских объектов. Это необходимо для поддержания стабильного энергоснабжения жителей и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2026 году новые и модернизированные зарядные станции для электробусов оснастили пантографами инвертированного типа.

В отличие от традиционной системы, в которой токопередающее устройство размещено на крыше электробуса, в этой конструкции оно находится на самой станции и автоматически опускается к контактным рельсам на крыше машины после активации зарядки водителем. Такая технология упрощает процесс и позволяет отказаться от сложных приемных устройств на электробусах.

