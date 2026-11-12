Производитель кулинарной продукции увеличил мощности при поддержке Москвы

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Кулинарное предприятие "Поляна" переехало на новую производственную площадку и увеличило мощности. Инвестиционный проект реализовали при участии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

По его словам, мощности компании на прошлой площадке составляли 20 тонн продуктов в сутки. В новом производственном комплексе предприятие создает 60 тонн продукции в сутки.

Рост обусловлен автоматизацией технологических процессов и обновлением оборудования, уточнил Гарбузов. Новая площадка спроектирована, учитывая современные требования пищевой промышленности и актуальные технологические решения.

Компания работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент товаров: напитки, салаты, супы, вторые блюда, выпечку и кондитерские изделия в охлажденном и замороженном виде. Предприятие постоянно расширяет продуктовую линейку, а собственная бренд-кухня создает новые кулинарные категории.

Ранее московское предприятие "Биннофарм" с января увеличило выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, хронических вирусных гепатитов и других заболеваний.

В частности, выпуск ингаляционного препарата для базисной терапии бронхиальной астмы увеличился на 80%, а изготовление лекарства, применяемого при хронических вирусных гепатитах B и C и при ряде онкологических заболеваний, выросло в 5,7 раза.