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15 октября, 10:36

Экономика

Столичный производитель расширит выпуск макаронных изделий

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания "Экстра М" с начала года выпустила более 23 тысяч тонн макаронных изделий. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) предприятие намерено увеличить годовые производственные мощности на 15%, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Макаронная продукция из твердых сортов пшеницы лежит в основе линейки товаров. Дополнительно предприятием производится продукция для частных торговых марок федеральных ритейлеров в рамках партнерских отношений.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что при поддержке МФППиП производитель уже купил оборудование для маркировки продукции, что дало возможность автоматизировать процесс и обеспечить необходимую прослеживаемость.

В текущем году предприятие также расширило свое присутствие в федеральном ретейле и представило новинку – пасту с соусом.

В Москве создаются все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в данный сектор. По словам Сергея Собянина, МФППиП предлагает бизнесу несколько эффективных инструментов. Среди них – программа инвестиционного кредитования и компенсация лизинговых платежей.

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