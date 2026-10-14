Биохимик Ходос назвал "эликсир молодости" из слюны птиц пустой тратой денег

Россияне скупают шоты на основе слюны птиц-саланганов. По словам производителя, напиток улучшает здоровье кожи и замедляет старение, при этом упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей. Стоит ли этот "эликсир молодости" своих денег или это лишь развод, разбиралась Москва 24.

По флакону в день

Россияне начали употреблять напитки на основе слюны птиц-саланганов, которые продаются в виде готовых шотов со вкусом личи объемом 30 миллилитров и пользуются популярностью в Японии. По данным СМИ, за упаковку из десяти флаконов просят более 36 тысяч рублей – примерно в 2,6 раза дороже, чем в стране-производителе.



Саланганы – родственники стрижей из Юго-Восточной Азии, с помощью слюны эти птицы строят гнезда на стенах пещер. Сборщики снимают их, очищают и используют для производства напитков и десертов.



Помимо экстракта птичьих гнезд, в составе шотов есть рыбный коллаген, сироп агавы, концентрат яблочного сока и гиалуроновая кислота. Производитель рекомендует выпивать по флакону в день и обещает улучшение состояния кожи, повышение ее упругости и замедление старения.

Однако биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Александр Ходос опроверг эффективность препарата.

"Птичьи гнезда – традиционный продукт, который используется в азиатской кухне. Ничего нового в нем нет. Когда птицы лепят свои гнезда, они скрепляют их неким секретом, чтобы те не разваливались. Клейким он становится за счет определенных белков и веществ, которые птица выделяет через слюну", – пояснил он Москве 24.

По словам эксперта, когда птицы улетают, гнезда собирают, обрабатывают и вываривают, чтобы получить именно то вещество и отделить ненужные элементы по типу глины и соломы.





Александр Ходос биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Никаких реальных исследований, которые подтверждали бы, что полученный продукт каким-либо образом влияет на скорость старения и состояние кожи, нет. Просто пользуясь популярностью этих блюд, выпустили препарат, написали, что он якобы хорошо влияет на здоровье. В него добавили некоторые дополнительные вещества, в частности рыбий коллаген, какие-то аминокислоты и прочее.

При этом специалист отметил, что с большой долей вероятности никакого вреда такой шот не нанесет.

"Все компоненты, которые указаны в составе препарата, реального воздействия на здоровье и состояние кожи не оказывают, особенно при пероральном приеме. Они могут быть в принципе полезны, допустим, тот же самый рыбный коллаген, но никаких фантастических эффектов он не дает", – добавил Ходос.

По мнению эксперта, это очередной случай, когда производители пытаются заработать на известности продукта, продавая пустышку.

"Лучше доверять проверенным составам"

В то же время врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, что на сегодняшний день на прилавках представлено немало проверенных препаратов, оказывающих омолаживающий эффект.

"Существует очень много напитков с жидким коллагеном – биотином, гиалуроновой кислотой, витамином C. Чаще всего они продаются в аптеках. Есть запатентованные хорошие фирмы, которые уже много лет на рынке и по своему составу близки к фармпрепаратам. Поэтому я бы больше доверяла крупным производителям с понятным составом", – отметила она.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Безусловно, побочные эффекты могут быть, те же аллергические реакции очень индивидуальны. Плюс коллаген – достаточно крупная молекула, и людям с хронической почечной недостаточностью нужно проконсультироваться у нефролога, можно и нужно ли им пить такой продукт. Его употребление может сказаться на здоровье почек.

Однако специалист подчеркнула, что 36 тысяч рублей за такой препарат – это очень дорого. По ее словам, хороший коллаген на месяц стоит около 8,5 тысячи, также можно найти варианты дешевле.

"При этом эффект будет незаметен, потому что уплотнение кожи очень сложно оценить. Это больше нужно воспринимать как инвестицию в себя: старение замедляется, кожа дольше сохраняет тот внешний вид, который есть на сегодняшний день. Она не омолаживается, эффекта обратного отсчета нет, но будет медленнее стареть", – добавила врач.

Также это отразится на суставах, потому что коллаген, гиалуроновая кислота и витамин C благоприятно влияют на ткани. При этом любые добавки необходимо принимать после консультации со специалистом, заключила Егорова.

