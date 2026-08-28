Дерматолог Петросова усомнилась в пользе снотворных для улучшения качества кожи

Японские частные клиники начали предлагать услугу "Красота во сне": пациентам выписывают снотворные и психотропные препараты для улучшения качества кожи, сообщили СМИ. Почему этот метод напугал врачей и какие более безопасные альтернативы стоит выбрать, разбиралась Москва 24.

"Зомби вышел на работу"

Новая услуга частных клиник "Красота во сне" набирает популярность в Японии. Пациентам выписывают снотворные и психотропные препараты для улучшения состояния кожи и внешности в целом, сообщило издание Japan Times.



По данным СМИ, подход, что глубокий и полноценный сон положительно влияет на состояние кожи и гормональный баланс, в последние годы активно используется в рекламе косметики, БАДов и других товаров для красоты и здоровья. Однако снотворные лекарства предназначены для лечения бессонницы, а не кожи, напомнил в беседе с журналистами президент Университета Куруме Наохиса Учимура.





Наохиса Учимура президент Университета Куруме При неправильном применении снотворные могут привести к зависимости и вызвать побочные эффекты, такие как сонливость и состояния, вызванные расслаблением мышц. Их не следует использовать бездумно в косметических целях.

При этом в соцсетях также нередко можно встретить мнение, что качественный сон – основа не только здоровья, но и привлекательной внешности. К примеру, для более быстрого засыпания многие используют мелатонин в таблетках или пластырях, принимают магний и седативные травяные сборы, советуются в комментариях о целесообразности тех или иных средств, а также делятся лайфхаками.

В частности, косметолог-блогер Гульнара Домрачева озвучила мнение, что женщина стареет в 10 раз быстрее, если регулярно засыпает после полуночи.





Гульнара Домрачева косметолог-блогер Если женщина не легла спать вовремя, нарушается вся гормональная цепочка. Получается, зомби вышел на работу: мешки под глазами, серость, усталость, отеки. Красота кожи – это в первую очередь сон.

Другие блогеры перечислили более серьезные последствия позднего отхода ко сну: депрессия, раздражительность, агрессия, падение концентрации, хроническая усталость, выгорание и проблемы с памятью. В комментариях многие поддержали эту точку зрения.

"Теперь точно буду ложиться в 10 вечера. Стареть боюсь безумно", "цивилизация испортила сон, раньше так и спали, вставали с рассветом. А теперь телевизоры, телефоны, от этого все проблемы с кожей, волосами", "все правильно говорите, но работодателю часто не интересно, какой у работника сон. Работаем с утра до ночи и должны выглядеть свежо и ярко", – пишут пользовательницы.

Однако нашлись и те, у кого опыт оказался обратным.

"18 лет я работала в ночную смену, кожа была идеальная. Сменила работу – все пошло наперекосяк", "главное – высыпаться, а не ходить в вечной тревоге и депрессии. А все эти правила только ради просмотров", "уже 17 лет ложусь спать под утро, быстрее сверстниц не состарилась. Старит стресс, тревожные мысли", – поделились комментаторы.

Влияние переоценено?

Полноценный сон действительно имеет значение для состояния кожи, но речь идет не о каком-то особом "сне для красоты", а о нормальной физиологии, пояснила в беседе с Москвой 24 дерматолог, трихолог Инна Петросова.



"Во время ночного отдыха продолжаются процессы восстановления тканей, регуляции воспаления и поддержания эпидермального барьера. При хроническом недосыпании можно наблюдать повышение трансэпидермальной потери воды, снижение увлажненности кожи, более медленное восстановление барьера, изменение эластичности и внешнего вида", – рассказала она.

Специалист привела данные экспериментов, согласно которым после нескольких ночей ограничения сна у испытуемых снижалась гидратация кожи, увеличивалась потеря воды через эпидермис и ухудшались некоторые показатели механических свойств. В другом исследовании люди с хронически плохим сном хуже восстанавливали кожный барьер после повреждения.





Инна Петросова дерматолог, трихолог Но это не значит, что, если человек будет спать больше, морщины исчезнут или сон заменит фотозащиту и грамотный уход. Основные доказанные факторы профилактики преждевременного старения кожи – это прежде всего защита от ультрафиолета, отказ от курения и адекватный ежедневный уход. Сон – один из компонентов общего здоровья, который отражается и на коже, но он не панацея.

Если говорить о проблемной коже и акне, усугубить ситуацию можно даже самыми благими намерениями, подчеркнула Петросова.

"Во-первых, ни в коем случае нельзя давить прыщи, это приводит к распространению инфекции, усилению воспаления и образованию рубцов. Во-вторых, стоит исключить умывание горячей водой, она пересушивает и травмирует кожу, нарушая защитный барьер. Также не рекомендуется частое умывание с моющими средствами, очищение более двух раз в день только сушит кожу", – добавила она.



Эксперт посоветовала отказаться от скрабов с крупными абразивными частицами, они травмируют и разносят инфекцию по лицу. И, конечно, не использовать спиртовые лосьоны, они агрессивно пересушивают кожу, нарушают ее pH и микрофлору. Кроме того, лучше избегать прикосновения к лицу руками в течение дня, заключила она.

Бессонница не убивает?

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова подчеркнула, что сон может влиять на внешний вид, но в интернете это влияние сильно переоценено в негативную сторону.

"Я встречала утверждения, что даже одна ночь без сна может разрушать кортизол и вызывать появление морщин, но здесь нет доказательной базы", – пояснила она Москве 24.

После бессонной ночи действительно могут появиться следы на лице – бледность, неравномерный цвет, тени под глазами. Однако это результат обратимых явлений, прежде всего функциональных изменений тонуса и проницаемости микрососудов.

"После возвращения полноценного сна все приходит к норме. Кроме того, не каждый отек и не каждая проблема с мешками под глазами связаны с нарушением сна, тому есть еще десятки причин", – добавила эксперт.





Инна Петросова дерматолог, трихолог Длительная бессонница – вредный фактор для интеллектуальной работоспособности, настроения и психологического равновесия. Она может провоцировать тревожно-депрессивные состояния и на горизонте нескольких лет повышать риски сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Но факт длительной бессонницы не гарант того, что все эти проблемы возникнут.

По оценке врача, это просто фактор риска, примерно такой же по значимости, как неправильное питание или курение, то есть что-то, с чем люди сталкиваются в жизни, но чем часто пренебрегают.

"Если человек дольше месяца страдает бессонницей и ему не помогают обычные меры гигиены сна – режим, ограничение кофеина, борьба со стрессом, физическая активность, нужно обратиться к врачу-сомнологу для постановки диагноза", – посоветовала Петросова.

Она напомнила, что причины бессонницы могут быть разными: и физическими, и психологическими. Поэтому далеко не всегда назначаются снотворные, иногда это другие группы препаратов, а порой вообще безмедикаментозная терапия.

"Правило "для улучшения кожи пьем снотворное" выглядит опасно: вреда от такого подхода может быть значительно больше, чем пользы", – уточнила врач.

Кроме того, под собирательным названием "снотворные" часто подразумевают и сам препарат, и антидепрессанты, и нейролептики, и седативные, и противотревожные средства. Поэтому диапазон потенциальных рисков и побочных явлений огромен, включая вероятность формирования лекарственной зависимости и привыкания, резюмировала эксперт.

