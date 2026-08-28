Дерматолог Петросова усомнилась в пользе снотворных для улучшения качества кожи

Японские частные клиники начали предлагать услугу "Красота во сне": пациентам выписывают снотворные и психотропные препараты для улучшения качества кожи, сообщили СМИ. Почему этот метод напугал врачей и какие более безопасные альтернативы стоит выбрать, разбиралась Москва 24.
"Зомби вышел на работу"
Новая услуга частных клиник "Красота во сне" набирает популярность в Японии. Пациентам выписывают снотворные и психотропные препараты для улучшения состояния кожи и внешности в целом, сообщило издание Japan Times.
По данным СМИ, подход, что глубокий и полноценный сон положительно влияет на состояние кожи и гормональный баланс, в последние годы активно используется в рекламе косметики, БАДов и других товаров для красоты и здоровья. Однако снотворные лекарства предназначены для лечения бессонницы, а не кожи, напомнил в беседе с журналистами президент Университета Куруме Наохиса Учимура.
При этом в соцсетях также нередко можно встретить мнение, что качественный сон – основа не только здоровья, но и привлекательной внешности. К примеру, для более быстрого засыпания многие используют мелатонин в таблетках или пластырях, принимают магний и седативные травяные сборы, советуются в комментариях о целесообразности тех или иных средств, а также делятся лайфхаками.
В частности, косметолог-блогер Гульнара Домрачева озвучила мнение, что женщина стареет в 10 раз быстрее, если регулярно засыпает после полуночи.
Другие блогеры перечислили более серьезные последствия позднего отхода ко сну: депрессия, раздражительность, агрессия, падение концентрации, хроническая усталость, выгорание и проблемы с памятью. В комментариях многие поддержали эту точку зрения.
"Теперь точно буду ложиться в 10 вечера. Стареть боюсь безумно", "цивилизация испортила сон, раньше так и спали, вставали с рассветом. А теперь телевизоры, телефоны, от этого все проблемы с кожей, волосами", "все правильно говорите, но работодателю часто не интересно, какой у работника сон. Работаем с утра до ночи и должны выглядеть свежо и ярко", – пишут пользовательницы.
Однако нашлись и те, у кого опыт оказался обратным.
"18 лет я работала в ночную смену, кожа была идеальная. Сменила работу – все пошло наперекосяк", "главное – высыпаться, а не ходить в вечной тревоге и депрессии. А все эти правила только ради просмотров", "уже 17 лет ложусь спать под утро, быстрее сверстниц не состарилась. Старит стресс, тревожные мысли", – поделились комментаторы.
Влияние переоценено?
Полноценный сон действительно имеет значение для состояния кожи, но речь идет не о каком-то особом "сне для красоты", а о нормальной физиологии, пояснила в беседе с Москвой 24 дерматолог, трихолог Инна Петросова.
"Во время ночного отдыха продолжаются процессы восстановления тканей, регуляции воспаления и поддержания эпидермального барьера. При хроническом недосыпании можно наблюдать повышение трансэпидермальной потери воды, снижение увлажненности кожи, более медленное восстановление барьера, изменение эластичности и внешнего вида", – рассказала она.
Специалист привела данные экспериментов, согласно которым после нескольких ночей ограничения сна у испытуемых снижалась гидратация кожи, увеличивалась потеря воды через эпидермис и ухудшались некоторые показатели механических свойств. В другом исследовании люди с хронически плохим сном хуже восстанавливали кожный барьер после повреждения.
Если говорить о проблемной коже и акне, усугубить ситуацию можно даже самыми благими намерениями, подчеркнула Петросова.
"Во-первых, ни в коем случае нельзя давить прыщи, это приводит к распространению инфекции, усилению воспаления и образованию рубцов. Во-вторых, стоит исключить умывание горячей водой, она пересушивает и травмирует кожу, нарушая защитный барьер. Также не рекомендуется частое умывание с моющими средствами, очищение более двух раз в день только сушит кожу", – добавила она.
Эксперт посоветовала отказаться от скрабов с крупными абразивными частицами, они травмируют и разносят инфекцию по лицу. И, конечно, не использовать спиртовые лосьоны, они агрессивно пересушивают кожу, нарушают ее pH и микрофлору. Кроме того, лучше избегать прикосновения к лицу руками в течение дня, заключила она.
Бессонница не убивает?
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова подчеркнула, что сон может влиять на внешний вид, но в интернете это влияние сильно переоценено в негативную сторону.
"Я встречала утверждения, что даже одна ночь без сна может разрушать кортизол и вызывать появление морщин, но здесь нет доказательной базы", – пояснила она Москве 24.
После бессонной ночи действительно могут появиться следы на лице – бледность, неравномерный цвет, тени под глазами. Однако это результат обратимых явлений, прежде всего функциональных изменений тонуса и проницаемости микрососудов.
"После возвращения полноценного сна все приходит к норме. Кроме того, не каждый отек и не каждая проблема с мешками под глазами связаны с нарушением сна, тому есть еще десятки причин", – добавила эксперт.
По оценке врача, это просто фактор риска, примерно такой же по значимости, как неправильное питание или курение, то есть что-то, с чем люди сталкиваются в жизни, но чем часто пренебрегают.
"Если человек дольше месяца страдает бессонницей и ему не помогают обычные меры гигиены сна – режим, ограничение кофеина, борьба со стрессом, физическая активность, нужно обратиться к врачу-сомнологу для постановки диагноза", – посоветовала Петросова.
Она напомнила, что причины бессонницы могут быть разными: и физическими, и психологическими. Поэтому далеко не всегда назначаются снотворные, иногда это другие группы препаратов, а порой вообще безмедикаментозная терапия.
"Правило "для улучшения кожи пьем снотворное" выглядит опасно: вреда от такого подхода может быть значительно больше, чем пользы", – уточнила врач.
Кроме того, под собирательным названием "снотворные" часто подразумевают и сам препарат, и антидепрессанты, и нейролептики, и седативные, и противотревожные средства. Поэтому диапазон потенциальных рисков и побочных явлений огромен, включая вероятность формирования лекарственной зависимости и привыкания, резюмировала эксперт.