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28 августа, 19:13

Транспорт

Минтранс поддержал использование беспилотников для фиксации нарушений ПДД

Фото: 123RF.com/vladimirdrozdin

Минтранс России поддерживает использование беспилотников для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом РИА Новости сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в преддверии Восточного экономического форума.

В начале августа СМИ сообщали, что ассоциация ОКО, объединяющая производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство России с предложением применять БПЛА – дроны и квадрокоптеры – для контроля за соблюдением ПДД на дорогах.

Никитин отметил, что Минтранс поддерживает эту идею, однако важно рассмотреть вопрос шире. Ведомство выступает за комплексный подход, который не ограничивается только беспилотниками.

Министр предложил закрепить этот концептуальный подход на уровне федерального закона, а правительство наделить полномочиями устанавливать четкие обязательные требования к таким технологиям и единый порядок их применения.

Он также подчеркнул, что необходимо прописать переходные положения для работы таких систем в период специальной военной операции, поскольку в этих условиях есть объективные ограничения на функционирование средств фотовидеофиксации и реализацию отдельных технических решений.

По его словам, эта работа – часть большого государственного трека.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о "камерах для фиксации перехода на красный свет". Столичный Дептранс опроверг эти данные, пояснив, что это светофоры с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков.

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