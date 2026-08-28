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28 августа, 17:55

Происшествия

Двоих девочек задержали по подозрению в убийстве мальчика в Подмосковье

Фото: sledcom.ru

Двоих несовершеннолетних задержали по подозрению в убийстве ребенка в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Как уточнила газета "Известия" со ссылкой на источник, 26 августа ребенок не вернулся домой, после чего его объявили в розыск. Тело мальчика нашли спустя сутки. На нем обнаружили множественные колото-резаные ранения груди, шеи, рук и живота.

По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девочкам 15 и 16 лет. Как рассказали местные жители, школьницы могли действовать по заранее продуманному сценарию, включавшему ряд заданий. Одна из них, предположительно, снимала происходящее на телефон.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход и результаты расследования взяла на контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения в ближайшее время.

Ранее в селе Углекаменск города Партизанска Приморского края 15-летний подросток задушил 16-летнюю девушку. По версии следствия, перед этим парень поругался со своей возлюбленной. В какой-то момент он сдавил руками ее шею, лишив возможности дышать.

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