Двоих девочек задержали по подозрению в убийстве мальчика в Подмосковье

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Двоих несовершеннолетних задержали по подозрению в убийстве ребенка в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Как уточнила газета "Известия" со ссылкой на источник, 26 августа ребенок не вернулся домой, после чего его объявили в розыск. Тело мальчика нашли спустя сутки. На нем обнаружили множественные колото-резаные ранения груди, шеи, рук и живота.

По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девочкам 15 и 16 лет. Как рассказали местные жители, школьницы могли действовать по заранее продуманному сценарию, включавшему ряд заданий. Одна из них, предположительно, снимала происходящее на телефон.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход и результаты расследования взяла на контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения в ближайшее время.

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