28 августа, 18:07Общество
Путин поручил разработать атлас гражданских и военных профессий будущего
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Владимир Путин поручил подготовить новую версию атласа профессий с учетом гражданских и военных компетенций будущего. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.
"Задача по-своему очень амбициозная и новаторская", – сказал Путин.
Первый "Атлас новых профессий" появился в феврале 2014 года. Его подготовили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Московская школа управления "Сколково".
Ранее в Минтруде сообщили, что до 2032 года российской экономике потребуется около 290 тысяч специалистов рабочих профессий: 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ. В число востребованных специалистов также войдут лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации БПЛА.