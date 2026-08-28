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28 августа, 18:07

Общество

Путин поручил разработать атлас гражданских и военных профессий будущего

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин поручил подготовить новую версию атласа профессий с учетом гражданских и военных компетенций будущего. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.

"Задача по-своему очень амбициозная и новаторская", – сказал Путин.

Первый "Атлас новых профессий" появился в феврале 2014 года. Его подготовили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Московская школа управления "Сколково".

Ранее в Минтруде сообщили, что до 2032 года российской экономике потребуется около 290 тысяч специалистов рабочих профессий: 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ. В число востребованных специалистов также войдут лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации БПЛА.

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